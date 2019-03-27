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В Венесуэлу перебросили специалистов кибервойск РФ

Новости » Политика    27.03.2019 - 07:21
В Венесуэлу перебросили специалистов кибервойск РФ
Фото: Николас Мадуро (wikimedia.org)

Среди специалистов есть сотрудники по ведению боевых действий в киберпространстве

В Венесуэлу перебросили специалистов российских военных кибервойск, среди которых есть сотрудники по ведению боевых действий в киберпространстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в числе заданий, поставленных направленным отделам, охрана правительственной инфраструктуры и слежка за противниками режима.

Так, в США считают, что 24 марта на транспортнике Минобороны в Венесуэлу были переброшены указанные специалисты.

По оценкам Вашингтона, в его состав входят специалисты сил специального назначения, киберспециалисты и специалисты из других сфер.

Напомним, ранее представитель правительства президента Венесуэлы Николса Мадуро подтвердил прибытие в страну самолетов с российскими военными.

Так, военнослужащие прилетели в Каракас в рамках "продолжающегося военного сотрудничества двух союзников" и намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания.

РБК-Украина писало, что 24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны Российской Федерации, с около 100 российских военнослужащих или бойцов частных военных компаний на борту.

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