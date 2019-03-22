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Гуайдо сообщил об операции по захвату власти в Венесуэле

Новости » Политика    22.03.2019 - 02:15
Гуайдо сообщил об операции по захвату власти в Венесуэле
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода"

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVVenezuela Noticias.

Он отметил, что решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.

Напомним,  ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки еще не приступали к применению самых жестких санкций в отношении Венесуэлы

Ранее санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы. При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

Кроме того, до этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

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