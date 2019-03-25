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Комитет Сената США представит свой доклад по делу о вмешательстве в выборы

Новости » Политика    25.03.2019 - 03:57
Комитет Сената США представит свой доклад по делу о вмешательстве в выборы
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Комитет по разведке планирует обнародовать свой доклад в ближайшие месяцы

Комитет по разведке Сената Соединенных Штатов планирует предоставить собственный доклад по результатам расследования вмешательства России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщил глава комитета Ричард Берр, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter политика.

Комитет планирует обнародовать свой доклад в ближайшие месяцы.

"В ближайшие недели и месяцы комитет сената по разведке завершит оставшиеся допросы и опубликует доклад о попытках России вмешаться в выборы в США", - написал Берр.

Глава комитета также также считает, что Минюст США должен опубликовать как можно больше деталей из доклада о "российском деле" спецпрокурора Роберта Мюллера.

Берр уверен, что это можно осуществить без угрозы для источников и методов разведки США или текущих расследований Министерства юстиции.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Двухлетнее расследование не выявило доказательств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией.

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