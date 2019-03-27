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У Венесуелу перекинули фахівців кібервійськ РФ

Новини » Політика    27.03.2019 - 07:21
У Венесуелу перекинули фахівців кібервійськ РФ
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Серед фахівців є фахівці з ведення бойових дій у кіберпросторі

У Венесуелу перекинули фахівців російських військових кібервійськ, серед яких є співробітники з ведення бойових дій у кіберпросторі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в числі завдань, поставлених відділам, охорона урядової інфраструктури і стеження за противниками режиму.

Так, в США вважають, що 24 березня на транспортнику Міноборони до Венесуели були перекинуті зазначені фахівці.

За оцінками Вашингтона, до його складу входять фахівці сил спеціального призначення, кіберспеціалісти і фахівці з інших сфер.

Нагадаємо, раніше представник уряду президента Венесуели Ніколса Мадуро підтвердив прибуття в країну літаків з російськими військовими.

Так, військовослужбовці прилетіли в Каракас в рамках "триваючої військової співпраці двох союзників" і мають намір взяти участь у переговорах з військової підготовки і стратегії венесуельської армії, а також обговорити питання техобслуговування.

РБК-Україна писало, що 24 березня в столицю Венесуели Каракас прибули два літаки Міністерства оборони Російської Федерації.

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