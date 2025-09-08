У Венесуелі готуються розгорнути війська після звинувачень Трампа

Загострення між Венесуелою та США

Напруженість у відносинах між Каракасом і Вашингтоном посилилася після заяв президента США Дональда Трампа.

Він звинуватив Венесуелу у недостатніх зусиллях щодо протидії незаконному обігу наркотиків та таємно підписав директиву, яка дозволяє проводити прямі військові операції проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних іноземними терористичними організаціями.

У межах цієї стратегії США перекинули до південної частини Карибського моря три есмінці, атомний підводний човен, ракетний крейсер, десантні кораблі та близько 4,5 тисячі військовослужбовців.

У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро відкинув звинувачення Вашингтона в причетності до незаконного обігу наркотиків.

Він заявив, що США вдаються до "погроз і наклепу", та пообіцяв активізувати мобілізацію робітників і селян у народну міліцію.

Днями віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що операції проти картелів це найкраще застосування військової сили США.

Чому раптом виникло напруження на цьому напрямку та як може розвиватися ситуація далі - читайте у матеріалі РБК-Україна.