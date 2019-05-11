В Венесуэле заявили о заходе корабля США в территориальные воды страны

Военные Венесуэлы обнаружили в исключительной экономической зоне республики американский корабль. Об этом говорится в заявлении Военно-морского флота (ВМФ) Венесуэлы в Twitter.

Сообщается, что корабль береговой охраны Соединенных Штатов USCG James обнаружили днем 8 мая.

На следующий день, 9 мая, судно сменило курс и на 14 миль (22,5 км) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны. Реагируя на это, на встречу американскому кораблю вышел патрульный корабль боливарианского флота.

После того, как между ними была установлена связь, USCG James еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы. С чем был связан инцидент, там не пояснили.

Ранее сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в страну.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики Венесуэла выйти с акциями протеста 11 мая.