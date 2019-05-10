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Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на субботние протесты

Новости » Политика    10.05.2019 - 00:03
Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на субботние протесты
Фото: Хуан Гуайдо во время протеста (AFP)

Протесты пройдут на фоне задержания первого вице-спикера парламента режимом Мадуро

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы, временный президент страны Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики выйти с акциями протеста в субботу, 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter местного журналиста Габриэля Бастидаса, который процитировал слова Гуайдо.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 мая, в Каракасе, венесуэльский лидер напомнил об аресте своего соратника, первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано. Гуайдо считаете, что таким образом режим президента Николаса Мадуро пытается запугать оппозицию.

"Страх не заставит нас покинуть улицы. В субботу мы возвращаемся на митинги по всей стране. Ради защиты парламента и ради защиты граждан", - цитирует Гуайдо журналист.

Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на субботние протесты

Также оппозиционер заявил, что нынешняя власть подобными арестами пытается провести демонтаж национальной ассамблеи (парламента Венесуэлы, - ред.).

"Каждая атака режима делает венесуэльский народ сильнее", - призвал Гуайдо.

Напомним, в среду, 8 мая, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро венесуэльский парламент сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Этот шаг уже осудили Евросоюз и ООН.

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Новости Украины протестВенесуэлаНиколас Мадуро
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