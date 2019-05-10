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Гуайдо готов согласиться на интервенцию США в Венесуэлу

Новости » Политика    10.05.2019 - 20:21
Гуайдо готов согласиться на интервенцию США в Венесуэлу
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

Двое соратников Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились за убежище в иностранных дипломатических представительств

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Как заявил Гуайдо, если бы Соединенные Штаты Америки предложили военное вмешательство, он принял бы это предложение.

Кроме того, по данным издания Reuters, двое соратников Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились за убежищем в иностранных дипломатических представительств.

По данным журналистов, член венесуэльской оппозиции Ричард Бланко находится в посольстве Аргентины в Каракасе. В свою очередь, представитель оппозиционной партии "Радикальная дело" Америко Ди Грациа нашел убежище в диппредставительстве Италии в Венесуэле.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что  Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики Венесуэла выйти с акциями протеста 11 мая. По словам Гуайдо, арест его соратника, первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано, является попыткой Мадуро запугать оппозицию.

Кроме того, сотрудники спецслужб Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи страны Эдгар Самбрано за поддержку Хуана Гуайдо. Тот, в свою очередь, осудил задержание своего соратника, который поддержал попытку отстранения действующего президента Николаса Мадуро от власти, и обратился к международному сообществу.

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