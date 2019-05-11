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Венесуэла опять открывает границу с Бразилией

Новости » Политика    11.05.2019 - 02:39
Венесуэла опять открывает границу с Бразилией
Фото: флаг Венесуэлы (из открытых источников)

Граница закрыта с февраля

Вице-президент Венесуэлы по экономике Тарек Эль Айссами заявил, что Венесуэла вновь открывает свои границы с Бразилией и карибским островом Аруба. Об этом пишет Reuters.

В то же время правительство Арубы заявило, что не считает повторное открытие "подходящим".

"Мы хотим, чтобы пограничный регион был мирным. Мы получили заверения в том, что наш суверенитет будет соблюдаться и что не будет вмешательства в вопросы, которые должны решаться венесуэльцами", - сказал Эль Айссами.

Напомним, правительство президента Николаса Мадуро закрыло эти границы в феврале на фоне оппозиционной кампании по доставке гуманитарной помощи в страну, которая страдает от гиперинфляционного экономического коллапса на фоне борьбы за власть между Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Ранее РБК-Украина писало, что лидер оппозиционного движения Венесуэлы, временный президент страны Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики выйти с акциями протеста в субботу, 11 мая. Он напомнил об аресте своего соратника, первого вице-спикера парламента Эдгара Самбрано. Гуайдо считаете, что таким образом режим президента Николаса Мадуро пытается запугать оппозицию.

 

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