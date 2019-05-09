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В Венесуэле задержали одного из лидеров оппозиции

Новости » Политика    09.05.2019 - 09:11
В Венесуэле задержали одного из лидеров оппозиции
Фото: Эдгар Самбрано и Хуан Гуайдо (AP)

Ранее Самбрано поддержал попытку устранения Мадуро от власти

Вице-спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгар Самбрано был задержан сотрудниками спецслужб за поддержку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, накануне задержания Самбрано сообщил, что его служебный автомобиль был эвакуирован агентами Службы национальной безопасности Венесуэлы от резиденции его партии. При этом Самбрано находился в салоне эвакуированного автомобиля.

"Когда мы отказались выходить, они использовали кран, чтобы насильно доставить нас прямо в Эль-Эликойде (следственный изолятор спецслужб - ред.)", - сообщил Самбрано.

Отмечается, что Гуайдо осудил задержание своего соратника, который накануне поддержал попытку отстранения действующего президента от власти, и обратился к международному сообществу.

"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное общество: режим похитил вице-спикера Национальной ассамблеи", - заявил он.

Напомним, во вторник, 30 мая, в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Как писало РБК-Украина, за время протестов в Венесуэле, которые начались 30 апреля, погибли 4 человека. В результате столкновений с силовика пострадали еще по меньшей мере 240 протестующих.

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