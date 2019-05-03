Протесты в Венесуэле: число погибших возросло

Фото: протесты в Венесуэле (AFP)

Более 200 человек получили ранения

За время протестов в Венесуэле, которые начались 30 апреля, погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу неправительственной организации "Венесуэльский криминальный форум" Альфреда Ромеро в Twitter.

Согласно данным, которые опубликовал Ромеро, за время протестов с целью устранения действующего президента страны Николаса Мадуро, погибли по меньшей мере 4 венесуэльца.

Кроме того, в результате столкновений с силовиками пострадали по меньшей мере 240 протестующих по всей Венесуэле. В венесуэльской столице Каракасе, во время протестов погибли 2 человека, еще 14 - получили ранения.

Напомним, ранее оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о первой жертве во время протестов с целью устранения Мадуро. По данным Гуайдо, в ходе протестов погиб 24-летний венесуэлец. Он добавил, что еще 32 человека были арестованы.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к военному вторжению в Венесуэлу, чтобы помочь оппозиции отстранить действующего президента Мадуро. По словам Трампа, он хочет просто помочь жителям Венесуэлы.

Добавим, верховный комиссар ООН по правам человека призвал власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов. В ООН призвали власти страны проявлять максимальную сдержанность к участникам массовых демонстраций.