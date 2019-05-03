ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Протесты в Венесуэле: число погибших возросло

Новости » Происшествия    03.05.2019 - 09:22
Протесты в Венесуэле: число погибших возросло
Фото: протесты в Венесуэле (AFP)

Более 200 человек получили ранения

За время протестов в Венесуэле, которые начались 30 апреля, погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу неправительственной организации "Венесуэльский криминальный форум" Альфреда Ромеро в Twitter.

Согласно данным, которые опубликовал Ромеро, за время протестов с целью устранения действующего президента страны Николаса Мадуро, погибли по меньшей мере 4 венесуэльца.

Кроме того, в результате столкновений с силовиками пострадали по меньшей мере 240 протестующих по всей Венесуэле. В венесуэльской столице Каракасе, во время протестов погибли 2 человека, еще 14 - получили ранения.

Протесты в Венесуэле: число погибших возросло

Напомним, ранее оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о первой жертве во время протестов с целью устранения Мадуро. По данным Гуайдо, в ходе протестов погиб 24-летний венесуэлец. Он добавил, что еще 32 человека были арестованы.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к военному вторжению в Венесуэлу, чтобы помочь оппозиции отстранить действующего президента Мадуро. По словам Трампа, он хочет просто помочь жителям Венесуэлы.

Добавим, верховный комиссар ООН по правам человека призвал власти Венесуэлы не применять силу против демонстрантов. В ООН призвали власти страны проявлять максимальную сдержанность к участникам массовых демонстраций.

Суд Венесуэлы выдал ордер на арест лидера оппозиции Мадуро заявил, что готов изменить свое руководство Венесуэлой
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ВенесуэлапротестЖертвы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь