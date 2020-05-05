В Венесуэле задержали двух граждан США, Мадуро назвал их личными охранниками Трампа

Фото: Николас Мадуро (flickr)

По словам президента Венесуэлы, задержанные участвовали в операции по свержении власти в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании 13 человек, в том числе двух американцев, пытавшихся проникнуть в страну для организации мятежей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Во время своего выступления на местном телевидении Мадуро продемонстрировал американские паспорта на имя Айрана Берри и Люка Денмана. По информации главы Венесуэлы, задержанные американцы состоят в охране президента США Дональда Трампа.

"Один из задержанных в первых показаниях сообщил, что в группе вторжения находились два гражданина США, сотрудники личной охраны президента США Дональда Трампа", - сказал Мадуро, добавив, что сейчас американцы находятся под стражей.

По его словам, задержанные лица участвовали в операции, спланированной США, которая была нацелена на проникновение в Венесуэлу для организации мятежей и свержения официальных властей страны. Мадуро также добавил, что венесуэльские власти заранее знали о подготовке к вторжению.

Напомним, 7 февраля Соединенные Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы. Ограничения были введены в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa. Также ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле.

Также РБК-Украина сообщало, что в нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду. Во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины. Протестующие вступили в конфликт с органами правопорядка, погиб один человек.