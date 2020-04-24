В Венесуэле из-за голода начались беспорядки, есть погибший

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сотни жителей в разных городах вышли на протест из-за нехватки еды

В нескольких городах Венесуэлы сотни людей вышли на протесты из-за нехватки продовольствия и роста цен на еду на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Сообщается, что во время протестов были разграблены супермаркеты и другие магазины с едой. Полиция и правительственные военизированные формирования вступили в конфликт с протестующими.

В результате столкновений был убит 29-летний житель города Упата в штате Боливар в юго-восточной части Венесуэлы. Ранения различной степени тяжести получили около десятка человек. По данным Боливарианской национальной гвардии, в результате беспорядков были задержаны по меньшей мере 30 человек.

Popular protests resume across #Venezuela against corrupt dictatorship of Nicholas Maduro despite Coronavirus threat pic.twitter.com/g60Z1dgEQN — mostafa.m (@MostafaMe4) April 24, 2020

Наряду с продовольственным кризисом Венесуэла также сталкивается с нехваткой моторного топлива из-за почти избыточной сети нефтепереработки и санкций США.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что официальный Вашингтон продолжит оказывать давление на режим венесуэльского президента Николаса Мадуро, а также пообещал предоставить стране гуманитарную помощь.

Напомним, 7 февраля Соединенные Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы. Ограничения были введены в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa. Также ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле.

На данный момент в Венесуэле зафиксировано 311 случаев коронавируса и 10 смертей от инфекции.