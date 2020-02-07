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США расширили санкции против Венесуэлы

Новости » Политика     07.02.2020 - 21:28
США расширили санкции против Венесуэлы
Фото: здание Минфина США (flickr.com)

Под санкции попала венесуэльская авиакомпании Conviasa

В пятницу, 7 февраля, Соединенные Штаты ввели новые санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Как сообщается, санкции были введены в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa, добавив в черный список также сорок ее самолетов.

"Нелегитимный режим Мадуро полагается на венесуэльскую государственную авиакомпанию Conviasa, которая направляет коррумпированных чиновников по всему миру для поддержки своих антидемократических усилий", - заявил секретарь Стивен Мнучин.

При этом он добавил, что Администрация Трампа не позволит Мадуро продолжать воровать у жителей Венесуэлы.

"Администрация Трампа не позволит Мадуро и его доверенным лицам продолжать воровать у венесуэльского народа и злоупотреблять государственными активами, чтобы продвигать свою собственную коррупционную и дестабилизирующую деятельность", - подчеркул Мнучин.

Отметим, что Conviasa является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы. Попадание физических и юридических лиц в американский санкционный список означает заморозку их активов в США, запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.

Напомним, США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке. По данным издания Bloomberg, санкции в отношении "Роснефти" могут повысить цены на нефть.

Кроме того, Соединенные Штаты готовят новые санкции против "Северного потока-2", на тот случай если Россия все-таки попытается достроить газопровод.

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