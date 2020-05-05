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У Венесуелі затримали двох громадян США, Мадуро назвав їх особистими охоронцями Трампа

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 15:37
У Венесуелі затримали двох громадян США, Мадуро назвав їх особистими охоронцями Трампа
Фото: Ніколас Мадуро (flickr)

За словами президента Венесуели, затримані брали участь в операції з повалення влади в країні

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про затримання 13 осіб, у тому числі двох американців, які намагалися проникнути в країну для організації заколотів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Під час свого виступу на місцевому телебаченні Мадуро продемонстрував американські паспорти на ім'я Айрана Беррі та Люка Денмана. За інформацією глави Венесуели, затримані американці працюють в охороні президента США Дональда Трампа.

"Один з затриманих у перших показаннях повідомив, що в групі вторгнення знаходилися два громадянина США, співробітники особистої охорони президента США Дональда Трампа", - сказав Мадуро, додавши, що зараз американці перебувають під вартою.

За його словами, затримані особи брали участь в операції, спланованої США, яка була націлена на проникнення до Венесуели для організації заколотів і повалення офіційної влади країни. Мадуро також додав, що венесуельська влада заздалегідь знали про підготовку до вторгнення.

Нагадаємо, 7 лютого Сполучені Штати ввели нові санкції проти Венесуели. Обмеження були введені відносно венесуельської авіакомпанії Conviasa. Також американський президент Дональд Трамп заявляв, що США докладуть всіх зусиль для знищення тиранії у Венесуелі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в декількох містах Венесуели сотні людей вийшли на протести через брак продовольства і зростання цін на їжу. Під час протестів були розграбовані супермаркети та інші магазини. Протестувальники вступили в конфлікт з органами правопорядку, загинула одна людина.

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