ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венесуелі збільшили мінімальну зарплату в два рази

Новини » Економіка    30.04.2019 - 10:22
У Венесуелі збільшили мінімальну зарплату в два рази
Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Мінімальна зарплата в країні збільшилася з 18 тис. до 40 тис. суверенних боліварів (близько 8 доларів)

Уряд Венесуели прийняв рішення підвищити розмір мінімальної зарплати з 18 тис. до 40 тис. суверенних боліварів (близько 8 доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Nacional.

Крім того, деяким венесуельцям будуть доплачувати надбавку в розмірі 25 тис. суверенних боліварів.

У січні поточного року мінімальну зарплату в Венесуелі збільшили на 300%. Протягом минулого року вона піднімалася п'ять разів.

"Через сумніви щодо коригування мінімальної заробітної плати та інших пільг, оголошених Ніколасом Мадуро, я публікую фотографії з "Офіційної газети", - заявив депутат установчих національних зборів Франсиско Торреальба на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, в 2018 році президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про деномінації валюти у співвідношенні 100 тис. до 1. Нова валюта отримала назву суверенний болівар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні венесуельського кризи. За словами Гуайдо, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії". Він додав, що сподівається на допомогу іспанської влади для вирішення кризової ситуації у Венесуелі.

Крім того, Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про вихід країни із Організації американських держав (ОАД).За словами Мадуро, Венесуела ніколи не повернеться до складу цієї організації і назвав ОАД "міністерством колоній США".

Мінфін США ввів санкції проти очільника МЗС Венесуели Гуайдо анонсував новий етап операції з повалення влади Мадуро
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Венесуэламинимальная зарплатаекономіка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся