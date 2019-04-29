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Гуайдо надеется на помощь Испании в решении венесуэльского кризиса

Новости » Политика    29.04.2019 - 09:51
Гуайдо надеется на помощь Испании в решении венесуэльского кризиса
Фото: Хуан Гуайдо (Голос Америки)

В Испании состоялись досрочные парламентские выборы

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что надеется на помощь победителей парламентских выборов в Испании в решении венесуэльского кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гуайдо в Twitter.

По словам Гуайдо, досрочные парламентские выборы в Испании являются "торжеством демократии". Он добавил, что надеется на помощь испанских властей для разрешения кризисной ситуации в Венесуэле.

"Мы наблюдаем торжество демократии в Испании и выступаем за благополучие всех испанцев. Нас объединяет историческое братство и уверенность в том, что на этом новом этапе в числе приоритетов испанского правительства будет содействие выходу Венесуэлы из кризиса", - заявил лидер венесуэльской оппозиции.

Гуайдо надеется на помощь Испании в решении венесуэльского кризиса

Напомним, ранее лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро. Гуайдо добавил, что поддержка армии станет "фундаментальной" в процессе устранения действующего президента Мадуро от власти в Венесуэле.

Как писало РБК-Украина, в Испании состоялись досрочные парламентские выборы. Лидерство на выборах и самую большую фракцию в новом парламенте могут получить социалисты. Вероятная коалиция социалистов и левоцентристов из Podemos (42-45 мандатов) будет максимально иметь 166 мандатов, тогда как для большинства нужно 176.

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