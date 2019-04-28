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Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств

Новости » Политика    28.04.2019 - 07:04
Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств
Фото: Николас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Мадуро не планирует возвращение страны в ОАГ

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о выходе страны из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Мадуро в Twitter.

По словам Мадуро, Венесуэла никогда не вернется в состав этой организации и назвал ОАГ "министерством колоний США".

Он отметил, что ОАГ использовалась для проведения государственных переворотов в регионе.

"Мы освободились от министерства колоний США, института вмешательства и неуважения к демократическим принципам и международному праву. Мы вышли из ОАГ и никогда не вернемся", - заявил Мадуро.

Мадуро заявил о выходе Венесуэлы из Организации американских государств

Напомним, ранее оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо.

Кроме того, госсекретарь США Джон Болтон заявил о введении новых санкций относительно Центрального банка Венесуэлы. Ранее Минфин США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

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