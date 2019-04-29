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Гуайдо заявил, что "диктатура" помешала ему провести митинг

Новости » Политика    29.04.2019 - 03:14
Гуайдо заявил, что "диктатура" помешала ему провести митинг
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо не пропустили в Баркисимето

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что отменил митинг в западной Венесуэле из-за того, что его не пропустила "диктатура". Об этом пишет Reuters

Сообщается, что на 1 мая в Венесуэле запланированы массовые протесты, которые станут "крупнейшим маршем в истории Венесуэлы", а также "окончательным этапом" попытки Гуайдо вступить в должность, чтобы назначить новые выборы.

"Сегодня у нас была запланированная встреча, мы собирались охватить улицы Лары, которые заполнялись от конца до конца", - сказал Гуайдо в голосовой записи, отправленной его пресс-службой.

Он сказал, что перенесет мероприятие на следующие выходные, и призвал сторонников сплотиться в среду.

"Сегодня диктатура заблокировала путь, диктатура не позволила нам прибыть в Баркисимето, но это не помешает нам видеть друг друга", - заявил Гуайдо.

В то же время лидер оппозиции не предоставил дополнительную информацию о том, кто его заблокировал или где произошел инцидент. Министерство информации Венесуэлы, которое обрабатывает запросы средств массовой информации для правительства, не прокомментировала инцидент. 

Ранее  Гуайдо во время акции протеста в Каракасе призвал военных прекратить поддерживать режим действующего президента страны Николаса Мадуро.

РБК-Украина писало, что Гуайдо в рамках операции "Свобода"​, которая направлена на прекращение узурпации власти в Венесуэле, призвал своих сторонников выйти 1 мая ​на марш

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