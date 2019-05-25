ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Венесуэле произошел бунт в колонии, десятки погибших

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 05:58
В Венесуэле произошел бунт в колонии, десятки погибших
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате столкновений пострадали 19 сотрудников колонии

В результате бунта в одной из колоний на северо-западе Венесуэлы погибли почти 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, бунт произошел в колонии венесуэльского города Акаригуа, который находится в штате Португес на северо-западе страны.

По данным министра безопасности Португеса, в колонии произошла неудачная попытка бегства, однако правозащитники назвали инцидент расправой над заключенными. В результате столкновений погибли 29 узников.

"Была предпринята попытка побега, и разгорелась драка между конкурирующими бандами. Полиция вмешалась, чтобы остановить бегство, там уже было 29 смертей", - заявил он.

Отмечается, что в результате бунта пострадали 19 правоохранителей. Сотрудники полиции были ранены в результате взрыва трех гранат, которые применили заключенные. Откуда у заключенных появилось оружие в полиции не сообщают.

Напомним, в ноябре 2018 года произошел бунт в одной из колоний на севере Таджикистана. В результате столкновений между заключенными и силовиками погибли по меньшей мере 50 человек.

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде, на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Представитель МВД, который не был уполномочен давать публичные комментарии сообщил, что бунт начался, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.

США пригрозили санкциями продающим Венесуэле авиатопливо компаниям США в очередной раз призвали Мадуро уйти
Новости Украины Венесуэлаколониябунт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь