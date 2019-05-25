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У Венесуелі стався бунт у колонії, десятки загиблих

Новини » Надзвичайні події    25.05.2019 - 05:58
У Венесуелі стався бунт у колонії, десятки загиблих
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Внаслідок зіткнень постраждали 19 працівників колонії

В результаті бунту в одній з колоній на північному заході Венесуели загинули майже 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, бунт стався в колонії венесуельського міста Акаригуа, яке знаходиться у штаті Португес на північному заході країни.

За даними міністра безпеки Португесу, в колонії сталася невдала спроба втечі, проте правозахисники назвали інцидент розправою над в'язнями. В результаті сутичок загинули 29 в'язнів.

"Була зроблена спроба втечі, і зав'язалася бійка між конкуруючими бандами. Поліція втрутилася, щоб зупинити втечу, там вже було 29 смертей", - заявив він.

Зазначається, що в результаті бунту також постраждали 19 правоохоронців. Працівники поліції були поранені внаслідок вибуху трьох гранат, які застосували в'язні. Звідки в ув'язнених з'явилася зброя в поліції не повідомляють.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року стався бунт в одній з колоній на півночі Таджикистану. В результаті сутичок між ув'язненими та силовиками загинули щонайменше 50 осіб.

Відповідальність за організацію заворушень у колонії суворого режиму в Худжанді на півночі Таджикистану взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Представник МВС, який не був уповноважений давати публічні коментарі повідомив, що бунт розпочався, коли один в'язень, якого власті вважають членом угруповання "Ісламська держава", напав на охоронця.

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