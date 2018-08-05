В Венесуэле по подозрению в покушении на Мадуро арестовали 6 человек

Оппозиция опасается использования инцидента для уголовного преследования опонентов Мадуро

В Венесуэле по подозрению в причастности к попытке покушения на президента страны Николаса Мадуро арестовали шесть человек. Об этом сообщило венесуэльское правительство, передает Reuters.

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Реверол рассказал, что один из задержанных ранее уже арестовывался по подозрению в причастности к нападению на военную базу в 2017 году, в результате которого погибли два человека.

Еще один был задержан во время волны протестов против Мадуро в 2014 году, но впоследствии освобожден благодаря "процессуальным льготам".

В то же время в оппозиции считают, что правительство Венесуэлы может воспользоваться происшествием для уголовного преследования законно протестующих против Мадуро.

"Мы предупреждаем, что правительство использует этот инцидент... чтобы подвергнуть уголовному преследованию тех, кто законно и демократически выступает против него, усиления репрессий и систематических нарушений прав человека", - заявила оппозиционная коалиция "Широкий фронт" в Twitter.

Напомним, 4 августа во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, не пострадал.

Президент Венесуэлы обвинил в покушении Колумбию. Ответственность за организацию покушения на Николаса Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка "Фланелевые солдаты".