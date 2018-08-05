Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя группировка "Фланелевые солдаты"

Новости Политика 05.08.2018 - 13:26
Фото: Николас Мадуро (kremlin.ru)
Фото: Николас Мадуро (kremlin.ru)

Как сообщили в группировке, покушением они хотели показать уязвимость правительства Венесуэлы

Ответственность за организацию покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло вчера, 4 августа, взяла на себя ранее неизвестная группировка "Фланелевые солдаты". Соответствующее заявление группы было опубликовано на странице Twitter, пишет DW.

Как сообщается, операция состояла в том, чтобы беспилотники со взрывчаткой пролетели над президентской трибуной.

"Снайперы почетного караула сбили дроны до достижения цели. Мы показываем, что они уязвимы, сегодня цель не достигнута, но это вопрос времени", - говорится в заявлении.

Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.

В свою очередь Мадуро обвинил в покушении Колумбию.

Министерство инностранных дел Колумбии ответило на обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации покушения и назвало их абсурдными.

В Колумбии отреагировали на обвинения Мадуро в организации покушения Президент Венесуэлы Мадуро обвинил в покушении Колумбию
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