У Венесуелі за підозрою у замаху на Мадуро заарештували 6 осіб

Опозиція побоюється використання інциденту для кримінального переслідування опонентів Мадуро

У Венесуелі за підозрою в причетності до спроби замаху на президента країни Ніколаса Мадуро заарештували шість осіб. Про це повідомив венесуельський уряд, передає Reuters.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Реверол розповів, що один із затриманих раніше вже арештовувався за підозрою в причетності до нападу на військову базу у 2017 році, в результаті якого загинули дві людини.

Ще один був затриманий під час хвилі протестів проти Мадуро в 2014 році, але згодом звільнений завдяки "процесуальним пільгам".

Водночас в опозиції вважають, що уряд Венесуели може скористатися подією для кримінального переслідування законних протестувальників проти Мадуро.

"Ми попереджаємо, що уряд використає цей інцидент... для кримінального переслідування тих, хто законно і демократично виступає проти нього, посилення репресій і систематичних порушень прав людини", - заявила опозиційна коаліція "Широкий фронт" у Twitter.

Нагадаємо, 4 серпня під час виступу Мадуро перед національними гвардійцями в Каракасі поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник із вибхівкою. У результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, не постраждав.

Президент Венесуели звинуватив у замаху Колумбію. Відповідальність за організацію замаху на Ніколаса Мадуро взяла на себе раніше невідоме угруповання "Фланелеві солдати".