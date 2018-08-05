Президент Венесуэлы Мадуро обвинил в покушении Колумбию

Раненых в результате взрыва военных госпитализировали

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию. Об этом сообщает AFP news agency‏.

Скриншот (twitter.com/AFP)

Как сообщает CNBС, Мадуро эвакуировали с места происшествия. По словам самого президента, он "чувствует себя превосходно".

В пресс-службе Мадуро сообщили, что раненых в результате взрыва военных госпитализировали.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержащими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".

Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.