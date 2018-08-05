Президент Венесуэлы Мадуро обвинил в покушении Колумбию
Раненых в результате взрыва военных госпитализировали
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в покушении Колумбию. Об этом сообщает AFP news agency.
Скриншот (twitter.com/AFP)
Как сообщает CNBС, Мадуро эвакуировали с места происшествия. По словам самого президента, он "чувствует себя превосходно".
В пресс-службе Мадуро сообщили, что раненых в результате взрыва военных госпитализировали.
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что "Мадуро стал жертвой нападения с летательными устройствами, содержащими взрывной заряд. Президент не пострадал, а семь солдат получили травмы".
#NOTICIA Presidente @NicolasMaduro se encuentra en perfecto estado de salud tras atentado fallido https://t.co/lGSlydYKcz pic.twitter.com/YjVwFXOnBb— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 4 серпня 2018 р.
Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал.
Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед национальными гвардейцами в Каракасе. Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны.