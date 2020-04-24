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У Венесуелі через голод почалися заворушення, є загиблий

Новини » Коронавірус     24.04.2020 - 11:03
У Венесуелі через голод почалися заворушення, є загиблий
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сотні жителів у різних містах вийшли на протест через брак їжі

В декількох містах Венесуели сотні людей вийшли на протести через брак продовольства і зростання цін на їжу на тлі кризи, викликаної коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Повідомляється, що під час протестів були розграбовані супермаркети та інші магазини з їжею. Поліція та урядові воєнізовані формування вступили в конфлікт з протестувальниками.

У результаті зіткнень було вбито 29-річного жителя міста Упата в штаті Болівар у південно-східній частині Венесуели. Поранення різного ступеня тяжкості отримали близько десятка людей. За даними національної Боліваріанської гвардії, в результаті заворушень було затримано щонайменше 30 осіб.

Поряд з продовольчою кризою Венесуела також стикається з браком моторного палива внаслідок майже надлишкової мережі нафтопереробки і санкцій США.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що офіційний Вашингтон продовжить тиснути на режим венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також пообіцяв надати країні гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 7 лютого Сполучені Штати ввели нові санкції проти Венесуели. Обмеження були введені відносно венесуельської авіакомпанії Conviasa. Також раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що США докладуть усіх зусиль, щоб знищити тиранію у Венесуелі.

На даний момент у Венесуелі зафіксовано 311 випадків коронавірусу і 10 смертей від інфекції.

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