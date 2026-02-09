Венесуела звільнила топ-опозиціонерів після падіння Мадуро: хто саме опинився на волі

Всього відомо про звільнення 30 політичних в'язнів.

Так, після десятиліть політичних репресій у Венесуелі двері тюрем відчинилися для тих, кого режим Ніколаса Мадуро намагався зламати роками.

Знакові імена

За даними правозахисних організацій та родин ув'язнених, на волю вийшли ключові соратники Марії Коріни Мачадо - лідерки, яка стала архітектором змін у країні.

Хуан Пабло Гуаніпа: Один із найпомітніших опозиціонерів, заарештований у травні 2025 року. Після звільнення він заявив, що "готовий говорити про майбутнє країни з правдою на чолі".

Фредді Суперлано: лідер Народної партії "Voluntad", був викрадений агентами спецслужб після президентських виборів 2024 року та тривалий час перебував в ізоляції. Наразі його дружина підтвердила, що Фредді нарешті в безпеці.

Перкінс Роча: Провідний адвокат опозиційного руху, якого режим намагався засудити за "тероризм" і утримував у в'язниці з серпня минулого року.

Рафаель Тударес: Зять Едмундо Гонсалеса, засуджений до абсурдних 30 років ув'язнення за політичну діяльність свого родича.

"Мої брати, мої товариші по боротьбі, моя сім'я Венте, після стількох місяців викрадення та несправедливості, сьогодні ви можете обійняти своїх рідних і знову зустрітися з ними (...) Ми не зупинимося, поки не звільнимо кожного політичного в'язня і поки всі не повернуться додому", - відреагувала на звільнення Марія Коріна Мачадо.

Звільнення відбулося на фоні зростаючого тиску США, які вимагали звільнити політичних в’язнів. Правозахисна організація Foro Penal підтвердила, що станом на 8 лютого було звільнено близько 35 осіб, а з 8 січня - вже 383 політичних в’язні. Водночас перевіряються додаткові справи.

Нафта в обмін на свободу

Стрімке звільнення в'язнів - це не лише внутрішня вимога венесуельців, а й частина великої гри з США.

Так, після усунення Мадуро нова влада прагне:

Зняття санкцій: Білий дім чітко дав зрозуміти, що доступ до нафтових ринків і розблокування активів можливі лише за умови повної деполітизації правосуддя. Міжнародного визнання: Виконання вимог Інтерполу та скасування політичних переслідувань є ключовими для повернення Венесуели у світову економіку.

Подальша доля в'язниці "Гелікоїде"

До речі, тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес анонсувала закриття сумнозвісного центру утримання "Гелікоїде" в Каракасі.

Те місце, яке правозахисники називали "центром жорстокого поводження", буде повністю переобладнано. Замість камер там планують відкрити спортивний комплекс та центр соціальних послуг.