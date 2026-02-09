Венесуэла освободила топ-оппозиционеров после падения Мадуро: кто именно оказался на свободе

Всего известно об освобождении 30 политических заключенных.

Так, после десятилетий политических репрессий в Венесуэле двери тюрем открылись для тех, кого режим Николаса Мадуро пытался сломать годами.

Знаковые имена

По данным правозащитных организаций и семей заключенных, на свободу вышли ключевые соратники Марии Корины Мачадо - лидера, которая стала архитектором изменений в стране.

Хуан Пабло Гуанипа: Один из самых заметных оппозиционеров, арестованный в мае 2025 года. После освобождения он заявил, что "готов говорить о будущем страны с правдой во главе".

Фредди Суперлано: лидер Народной партии "Voluntad", был похищен агентами спецслужб после президентских выборов 2024 года и долгое время находился в изоляции. Сейчас его жена подтвердила, что Фредди наконец в безопасности.

Перкинс Роча: Ведущий адвокат оппозиционного движения, которого режим пытался осудить за "терроризм" и удерживал в тюрьме с августа прошлого года.

Рафаэль Тударес: Зять Эдмундо Гонсалеса, приговоренный к абсурдным 30 годам заключения за политическую деятельность своего родственника.

"Мои братья, мои товарищи по борьбе, моя семья Венте, после стольких месяцев похищения и несправедливости, сегодня вы можете обнять своих родных и снова встретиться с ними (...) Мы не остановимся, пока не освободим каждого политического заключенного и пока все не вернутся домой", - отреагировала на освобождение Мария Корина Мачадо.

Освобождение произошло на фоне растущего давления США, которые требовали освободить политических заключенных. Правозащитная организация Foro Penal подтвердила, что по состоянию на 8 февраля было освобождено около 35 человек, а с 8 января - уже 383 политических заключенных. В то же время проверяются дополнительные дела.

Нефть в обмен на свободу

Стремительное освобождение заключенных - это не только внутреннее требование венесуэльцев, но и часть большой игры с США.

Так, после устранения Мадуро новая власть стремится:

Снятия санкций: Белый дом четко дал понять, что доступ к нефтяным рынкам и разблокирование активов возможны только при условии полной деполитизации правосудия. Международного признания: Выполнение требований Интерпола и отмена политических преследований являются ключевыми для возвращения Венесуэлы в мировую экономику.

Дальнейшая судьба тюрьмы "Геликоиде"

Кстати, временный президент Венесуэлы Делси Родригес анонсировала закрытие печально известного центра содержания "Геликоиде" в Каракасе.

То место, которое правозащитники называли "центром жестокого обращения", будет полностью переоборудовано. Вместо камер там планируют открыть спортивный комплекс и центр социальных услуг.