Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, - ЗМІ

ФСБ 30 серпня повідомила, що затримала двох колумбійців, які нібито брали участь у бойових діях на боці України проти російських окупантів. El Tiempo пише, що насправді обидва вони були затримані у столиці Венесуели та екстрадовані до Росії.

Вони привернули увагу поліції у Венесуелі тим, що носили форму ЗСУ, розповіла виданню сестра одного із затриманих. У Каракасі вони зупинилися дорогою додому.

Схоже, це перший випадок екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, котрі воювали на боці України.

ФСБ опублікувала відео нібито із затриманими колумбійцями. Їх хочуть судити за кримінальною статтею про найманство, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. ФСБ при цьому не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.