Венесуэла выдала России двух колумбийцев, воевавших за Украину, - СМИ

ФСБ 30 августа сообщила, что задержала двух колумбийцев, которые якобы участвовали в боевых действиях на стороне Украины против российских оккупантов. El Tiempo пишет, что на самом деле оба они были задержаны в столице Венесуэлы и экстрадированы в Россию.

Они привлекли внимание полиции в Венесуэле тем, что носили форму ВСУ, рассказала изданию сестра одного из задержанных. В Каракасе они остановились по пути домой.

Похоже, это первый случай экстрадиции в Россию граждан иностранных государств, которые воевали на стороне Украины.

ФСБ опубликовала видео якобы с задержанными колумбийцами. Их хотят судить по уголовной статье о наемничестве, предполагающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. ФСБ при этом не пояснила, где и когда были задержаны колумбийцы.