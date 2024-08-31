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Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, - ЗМІ

Субота 31 серпня 2024 04:19
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Венесуела видала Росії двох колумбійців, які воювали за Україну, - ЗМІ Фото: президент Венесуели Ніколас Мадуро (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Влада Венесуели затримала в Каракасі двох громадян Колумбії і передала їх Росії – чоловіки нібито воювали на боці України проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колумбійське видання El Tiempo та ФСБ РФ.

ФСБ 30 серпня повідомила, що затримала двох колумбійців, які нібито брали участь у бойових діях на боці України проти російських окупантів. El Tiempo пише, що насправді обидва вони були затримані у столиці Венесуели та екстрадовані до Росії.

Вони привернули увагу поліції у Венесуелі тим, що носили форму ЗСУ, розповіла виданню сестра одного із затриманих. У Каракасі вони зупинилися дорогою додому.

Схоже, це перший випадок екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, котрі воювали на боці України.

ФСБ опублікувала відео нібито із затриманими колумбійцями. Їх хочуть судити за кримінальною статтею про найманство, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. ФСБ при цьому не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.

Нагадаємо, у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки (ГУР) служать добровольці із понад 50 країн. Усі вони є кадровими військовослужбовцями ЗСУ та не підпадають під визначення найманців.

У російській армії також є іноземні громадяни. Наприклад, уряд Індії нещодавно повідомив, що зараз вісім індійських громадян загинули під час служби в російській армії.

Влада у Венесуелі

Нагадаємо, що США і ЄС не визнають результатів виборів, що відбулися 28 липня у Венесуелі. Згідно з офіційним повідомленням, на них здобув перемогу чинний президент Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні відбулися масові акції протесту.

У ЄС попередили, що Венесуела незабаром може опинитися у "серйозній кризі", якщо Мадуро не зможе довести свою перемогу на виборах.

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