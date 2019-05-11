ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Венесуела знову відкриває кордон з Бразилією

Новини » Політика    11.05.2019 - 02:39
Венесуела знову відкриває кордон з Бразилією
Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

Кордон закритий з лютого

Віце-президент Венесуели з економіки Тарек Ель Айссами заявив, що Венесуела знову відкриває свої кордони з Бразилією і карибським островом Аруба. Про це пише Reuters.

У той же час уряд Аруби заявило, що не вважає повторне відкриття "підходящим".

"Ми хочемо, щоб прикордонний регіон був мирним. Ми отримали запевнення у тому, що наш суверенітет буде дотримуватися і що не буде втручання в питання, які повинні вирішуватися венесуельцями", - сказав Ель Айссами.

Нагадаємо, уряд президента Ніколаса Мадуро закрив ці кордони в лютому на тлі опозиційної кампанії по доставці гуманітарної допомоги в країну, яка страждає від гіперінфляційного економічного колапсу на тлі боротьби за владу між Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня. Він нагадав про арешт свого соратника, першого віце-спікера парламенту Едгара Самбрано. Гуайдо вважаєте, що таким чином режим президента Ніколаса Мадуро намагається залякати опозицію.

 

США ввели санкції на дві компанії і танкери через торгівлі з Венесуелою У Венесуелі затримали одного з лідерів опозиції
Новини України БразилиякордонВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся