Венесуела знову відкриває кордон з Бразилією

Фото: прапор Венесуели (з відкритих джерел)

Кордон закритий з лютого

Віце-президент Венесуели з економіки Тарек Ель Айссами заявив, що Венесуела знову відкриває свої кордони з Бразилією і карибським островом Аруба. Про це пише Reuters.

У той же час уряд Аруби заявило, що не вважає повторне відкриття "підходящим".

"Ми хочемо, щоб прикордонний регіон був мирним. Ми отримали запевнення у тому, що наш суверенітет буде дотримуватися і що не буде втручання в питання, які повинні вирішуватися венесуельцями", - сказав Ель Айссами.

Нагадаємо, уряд президента Ніколаса Мадуро закрив ці кордони в лютому на тлі опозиційної кампанії по доставці гуманітарної допомоги в країну, яка страждає від гіперінфляційного економічного колапсу на тлі боротьби за владу між Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Раніше РБК-Україна писала, що лідер опозиційного руху Венесуели, тимчасовий президент країни Хуан Гуайдо закликав громадян Боліваріанської Республіки вийти з акціями протесту у суботу, 11 травня. Він нагадав про арешт свого соратника, першого віце-спікера парламенту Едгара Самбрано. Гуайдо вважаєте, що таким чином режим президента Ніколаса Мадуро намагається залякати опозицію.