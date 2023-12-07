Венесуела оголосила про анексію території Гаяни та мобілізувала армію

У вівторок, 5 грудня, президент Венесуели Ніколас Мадуро представив на телебаченні нову офіційну карту країни з включеним до неї Есекібо. Раніше президент направив військових на атлантичний кордон Венесуели, дуже близько до меж зони джунглів площею 160 тисяч квадратних кілометрів, якою де-факто керує Гайана.

У день референдуму Міністерство зв'язку Венесуели розповсюдило відео, на якому корінні мешканці виносять гайанський прапор та піднімають венесуельський.

Влада оголосила про створення нової провінції або штату на території Тумеремо. Тимчасовий уряд перебуватиме у Тумеремо, де ведеться видобуток корисних копалин.

“Ми хочемо мирного порятунку Гайани-Ессекібо. Давайте почнемо відповідати народу, який виступив 3 грудня. Наша Гайана-Ессекібо була де-факто окупована Британською імперією та її спадкоємцями, і вони зруйнували цей район”, - сказав президент Венесуели.

Що передувало проведенню "референдуму"

Венесуела та Гайана сперечаються про належність регіону Ессекібо. Венесуела стверджує, що регіон відійшов їй після здобуття незалежності від Іспанії, а Гайана вважає, що ця територія була частиною Британської Гвіани, яка згодом стала незалежною Гайаною.

Референдум у Гайані-Ессекібо

Венесуела 3 грудня провела референдум про анексію частини сусідньої Гайани. За словами влади, за явки 50% виборців, результати становили 95%. Однак на виборчих дільницях не було видно черг, ані масового напливу людей.

Раніше ми повідомляли, що Бразилія посилила кордон у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами Гайаною та Венесуелою.

Також ми писали про реакцію України на "референдум" у Венесуелі.