Венесуэла объявила об аннексии территории Гайаны и мобилизировала армию

Во вторник, 5 декабря, президент Венесуэлы Николас Мадуро представил по телевидению новую официальную карту страны со включенным в нее Эссекибо. Ранее президент направил военных на атлантическую границу Венесуэлы, очень близко к границам зоны джунглей площадью 160 тысяч квадратных километров, которой де-факто управляет Гайана.

В день референдума Министерство связи Венесуэлы распространило видео, на котором коренные жители выносят гайанский флаг и поднимают венесуэльский.

Власти объявили о создании новой провинции или штата на территории Тумеремо. Временное правительство будет находиться в Тумеремо, где ведется добыча полезных ископаемых.

“Мы хотим мирного спасения Гайаны-Эссекибо. Давайте начнем давать ответ народу, который выступил 3 декабря. Наша Гайана-Эссекибо была де-факто оккупирована Британской империей и ее наследниками, и они разрушили этот район”, - сказал президент Венесуэлы.

Что предшествовало проведению "референдума"

Венесуэла и Гайана спорят о принадлежности региона Эссекибо. Венесуэла утверждает, что регион отошел ей после обретения независимости от Испании, а Гайана считает, что эта территория была частью Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

Референдум в Гайане-Эссекибо

Венесуэла 3 декабря провела референдум об аннексии части соседней Гайаны. По словам властей, при явке 50% избирателей, результаты составляли 95%. Однако на избирательных участках не было видно ни очередей, ни массового наплыва людей.

Ранее мы сообщали, что Бразилия усилила границу в ответ на территориальные споры между своими соседями Гайаной и Венесуэлой.

Также мы писали об реакции Украины на "референдум" в Венесуэле.