Бразилія посилює північний кордон на тлі сутичок між Венесуелою та Гаяною

Бразилія "посилила оборонні дії" вздовж свого північного кордону, у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами, Гаяною та Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Міністерство оборони (Бразилії, - ред.) стежило за ситуацією. Активізувалися оборонні дії в північному прикордонному районі країни, сприяючи збільшенню військової присутності", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Бразилія вирішила перемістити більше військових ресурсів на північ на тлі зростання напруженості між Венесуелою та Гаяною через багатий нафтою регіон, відомий як "Ессекіба", який становить понад дві третини загальної території Гайани.

Стало відомо, що 3 грудня венесуельці проголосують на референдумі щодо "прав" на Ессекібо.

Очікується, що в п'ятницю Міжнародний суд ООН (МС) винесе рішення щодо запиту Гайани про скасування референдуму. Уряд Венесуели заявив, що буде йти вперед, незважаючи ні на що.

Зазначимо, що Венесуела та Гайана сперечаються за регіон Ессекібо ще з 1966 року. А у 2015 році заява про значні родовища нафти біля Ессекібо відновила інтерес Венесуели до регіону.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський попередив про інші конфлікти, які можуть спалахнути у світі. Він зазначив, що на війні в Ізраїлі суперечки можуть не скінчитись.

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