Венесуела оголошує масштабну амністію: кого не випустять із в’язниць

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес представила проєкт закону про загальну амністію, який охоплює період з 1999 року і до сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу виконувачки обов’язків президента Венесуели.

За словами Родрігес, майбутній закон має допомогти "залікувати рани", завдані роками політичного протистояння, насильства та екстремізму, а також сприяти відновленню справедливості та суспільного миру у Венесуелі. Вона доручила Комісії з судової реформи та Програмі за демократичне співіснування і мир у найкоротші строки подати законопроєкт на розгляд Національних зборів і закликала депутатів повністю сприяти цьому процесу. Водночас амністія не поширюватиметься на осіб, засуджених за вбивства, наркоторгівлю, корупційні злочини та тяжкі порушення прав людини - це прямо передбачено Конституцією Венесуели.