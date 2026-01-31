Венесуэла объявляет масштабную амнистию: кого не выпустят из тюрем

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес представила проект закона о всеобщей амнистии, который охватывает период с 1999 года и до сегодняшнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу исполняющей обязанности президента Венесуэлы.

По словам Родригес, будущий закон должен помочь "залечить раны", нанесенные годами политического противостояния, насилия и экстремизма, а также способствовать восстановлению справедливости и общественного мира в Венесуэле. Она поручила Комиссии по судебной реформе и Программе за демократическое сосуществование и мир в кратчайшие сроки подать законопроект на рассмотрение Национального собрания и призвала депутатов полностью способствовать этому процессу. В то же время амнистия не будет распространяться на лиц, осужденных за убийства, наркоторговлю, коррупционные преступления и тяжкие нарушения прав человека - это прямо предусмотрено Конституцией Венесуэлы.