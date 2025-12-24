Венесуела назвала затримання США нафтових танкерів "гіршим за піратство"

Блокада США нафтових танкерів

Нагадаємо, 16 грудня американський лідер Дональд Трамп оголосив повну блокаду для підсанкційних нафтових танкерів, які входять та виходять з вод Венесуели.

ЗМІ пишуть, що президент США, намагаючись перекрити основне джерело режиму Венесуели, посилює тиск на президента країни Ніколаса Мадуро.

За словами експертів у нафтовій галузі, якщо Венесуела не зможе експортувати нафту, її резервуари для зберігання заповняться незатребуваними запасами, після чого державній компанії Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) доведеться почати закривати нафтові свердловини.

Зазначимо, очільник Пентагону Піт Хегсет попередив, що США продовжать затримувати танкери, які виходять із Венесуели. Він наголосив, що так триватиме доти, доки режим Мадуро не поверне "всі американські активи".

Крім блокади, Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією, звинувативши його в причетності до наркоторгівлі. Він також нещодавно заявив, що не виключає в майбутньому військової кампанії проти Венесуели.