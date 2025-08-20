Венесуела мобілізує ополчення через наміри США розмістити ВМС у Латинській Америці, - CNN

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розміщення мільйонів ополченців по всій країні після того, як США збільшили чисельність військово-морських сил у водах Латинської Америки і країнах Карибського басейну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
16 липня США оголосили, що направляють понад 4000 морських піхотинців і моряків у води Латинської Америки і Карибського басейну в рамках посилених дій по боротьбі з наркокартелями. Про це повідомляв CNN.
Також Південному командуванню передадуть атомний ударний підводний човен, додатковий розвідувальний літак, кілька есмінців і ракетний крейсер.
Один зі співрозмовників агентства наголосив, що таке нарощування військової потужності має демонстративний характер і спрямоване скоріше на те, щоб просто подати сигнал, а не справді бити по наркокартелях.
Натомість президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про мобілізацію ополченців по всій країні, запевнивши, що "жодна імперія не торкнеться священної землі Венесуели".
"Цього тижня я запущу спеціальний план, що гарантує охоплення понад 4,5 мільйонів ополченців по всій території країни. Ополченці підготовлені, активовані і озброєні", - заявив Мадуро під час телевізійної зустрічі з губернаторами і мерами країни.
Уряд Венесуели відкинув звинувачення Вашингтона в незаконному обігу наркотиків, заявивши, що США вдаються до "погроз і наклепу".
Як писало РБК-Україна, 9 серпня президент США Дональд Трамп таємно підписав указ, що дозволяє Пентагону проводити військові дії як на морі, так і на території іноземних держав, спрямовані на знищення або нейтралізацію діяльності латиноамериканських наркокартелів. Вони отримали статус терористичних груп.
Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом, він посилив заходи боротьби з наркотрафіком. Адже він вважає наркокартелі одним з головних викликів безпеці США.
Зокрема, у Сполучених Штатах було розгорнуто підрозділи Національної гвардії та регулярних військ на південно-західному кордоні, а Державний департамент зобов’язали класифікувати головні наркокартелі як терористичні організації.
До цього переліку додали венесуельський Cartel de los Soles, який, за версією американської сторони, курує особисто Ніколас Мадуро та кілька високопосадовців його адміністрації.