Венесуэла мобилизует ополчение из-за намерений США разместить ВМС в Латинской Америке, - CNN

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о размещении миллионов ополченцев по всей стране после того, как США увеличили численность военно-морских сил в водах Латинской Америки и странах Карибского бассейна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
16 июля США объявили, что направляют более 4000 морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках усиленных действий по борьбе с наркокартелями. Об этом сообщал CNN.
Также Южному командованию передадут атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет, несколько эсминцев и ракетный крейсер.
Один из собеседников агентства подчеркнул, что такое наращивание военной мощи носит демонстративный характер и направлено скорее на то, чтобы просто подать сигнал, а не действительно бить по наркокартелям.
Зато президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации ополченцев по всей стране, заверив, что "ни одна империя не коснется священной земли Венесуэлы".
"На этой неделе я запущу специальный план, гарантирующий охват более 4,5 миллионов ополченцев по всей территории страны. Ополченцы подготовлены, активированы и вооружены", - заявил Мадуро во время телевизионной встречи с губернаторами и мэрами страны.
Правительство Венесуэлы отвергло обвинения Вашингтона в незаконном обороте наркотиков, заявив, что США прибегают к "угрозам и клевете".
Как писало РБК-Украина, 9 августа президент США Дональд Трамп тайно подписал указ, позволяющий Пентагону проводить военные действия как на море, так и на территории иностранных государств, направленные на уничтожение или нейтрализацию деятельности латиноамериканских наркокартелей. Они получили статус террористических групп.
После того, как Дональд Трамп во второй раз стал президентом, он ужесточил меры борьбы с наркотрафиком. Ведь он считает наркокартели одним из главных вызовов безопасности США.
В частности, в Соединенных Штатах были развернуты подразделения Национальной гвардии и регулярных войск на юго-западной границе, а Государственный департамент обязали классифицировать главные наркокартели как террористические организации.
В этот перечень добавили венесуэльский Cartel de los Soles, который, по версии американской стороны, курирует лично Николас Мадуро и несколько высокопоставленных чиновников его администрации.