Венесуела 2.0: Трамп заявив, що США можуть залишитися в Ірані та контролювати нафту

Президент США Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть залишитися в Ірані після завершення війни та взяти контроль над нафтою, як це було у випадку з Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У ході спілкування з пресою Трамп сказав, що укладе лише "правильну угоду" і не укладатиме "погану". Крім цього, він додав, що Іран "постійно закликає" до мирних переговорів, хоча Тегеран раніше таке твердження відкидав.

Також президент США припустив, що Вашингтон взаємодіє з Іраном. У цьому контексті він провів паралель із угодою Сполучених Штатів із Венесуелою, згідно з якою США взяли під контроль п'яту частину величезних нафтових запасів Венесуели.

"Зрештою ми підемо (з Ірану - ред.), якщо тільки не вирішимо залишитися і зберегти нафту, як це зробила Венесуела", - заявив Трамп, додавши, що доходи США від Венесуели "багаторазово окупили війну".

Крім того, глава Білого дому знову підтвердив, що, як і раніше, очікує закінчення війни з Іраном цього року, і можливо, одразу після проміжних виборів у США, які будуть у листопаді.

Резюмуючи він сказав, що ціна на бензин у США "різко впаде" після закінчення війни з Іраном.