Венесуэла 2.0: Трамп заявил, что США могут остаться в Иране и контролировать нефть
Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут остаться в Иране после завершения войны и взять контроль над нефтью, как это было в случае с Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе общения с прессой Трамп сказал, что заключит только "правильную сделку" и не будет заключать "плохое". Помимо этого он добавил, что Иран "постоянно призывает" к мирным переговорам, хотя Тегеран ранее такое утверждение отвергал.
Также президент США предположил, что Вашингтон проводит взаимодействие с Ираном. В этом контексте он провел параллель с соглашением Соединенных Штатов с Венесуэлой, согласно которому США взяли под контроль пятую часть огромных нефтяных запасов Венесуэлы.
"В конечном итоге мы уйдем (из Ирана - ред.), если только не решим остаться и сохранить нефть, как это сделала Венесуэла", - заявил Трамп, добавив, что доходы США от Венесуэлы "многократно окупили войну".
Кроме того, глава Белого дома снова подтвердил, что по-прежнему ожидает окончания войны с Ираном в этом году, и возможно, сразу после промежуточных выборов в США, которые будут в ноябре.
Резюмируя он сказал, что цена на бензин в США "резко упадет" после окончания войны с Ираном.
Что еще важно знать
Напомним, на днях WSJ сообщило, что Иран возобновил производство баллистических ракет на подземных объектах после масштабных ударов США и Израиля по промышленной инфраструктуре страны. Источники говорят, что Тегеран уже собирает ракеты двух основных типов, хотя объемы производства остаются ниже, чем до войны.
Также Financial Times писало, что Иран попросил у России дроны типа "Герань" для войны против США и Израиля. Речь идет о тех беспилотниках, которые Россия модернизировала и теперь они с реактивным двигателем.