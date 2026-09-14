Венесуэла 2.0: Трамп заявил, что США могут остаться в Иране и контролировать нефть

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут остаться в Иране после завершения войны и взять контроль над нефтью, как это было в случае с Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе общения с прессой Трамп сказал, что заключит только "правильную сделку" и не будет заключать "плохое". Помимо этого он добавил, что Иран "постоянно призывает" к мирным переговорам, хотя Тегеран ранее такое утверждение отвергал.

Также президент США предположил, что Вашингтон проводит взаимодействие с Ираном. В этом контексте он провел параллель с соглашением Соединенных Штатов с Венесуэлой, согласно которому США взяли под контроль пятую часть огромных нефтяных запасов Венесуэлы.

"В конечном итоге мы уйдем (из Ирана - ред.), если только не решим остаться и сохранить нефть, как это сделала Венесуэла", - заявил Трамп, добавив, что доходы США от Венесуэлы "многократно окупили войну".

Кроме того, глава Белого дома снова подтвердил, что по-прежнему ожидает окончания войны с Ираном в этом году, и возможно, сразу после промежуточных выборов в США, которые будут в ноябре.

Резюмируя он сказал, что цена на бензин в США "резко упадет" после окончания войны с Ираном.