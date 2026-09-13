Іран попросив у Росії "Герані" для війни проти Ізраїлю та США, - FT

Росія суттєво вдосконалила безпілотники "Герань", створені на основі іранських "Шахедів". Тепер Тегеран хоче отримати сучасніші моделі для війни проти США та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За словами західних представників служб безпеки та особи, наближеної до Кремля, можливості Росії у сфері безпілотників за останні роки суттєво зросли. Цього року Тегеран, за їхніми даними, звернувся до Москви з проханням надати сучасні "Герані".

Іран хоче використати ці безпілотники у війні проти Ізраїлю та США.

Йдеться про російську версію дронів, яку Москва почала виробляти у 2023 році на основі розроблених в Ірані "Шахедів". Відтоді конструкція та технічні можливості безпілотників значно змінилися.

Як змінилися "Герані"

Перше покоління, "Герань-1", може нести бойову частину вагою до 20 кг і розвивати максимальну швидкість близько 185 км/год.

Значно потужнішою є "Герань-5" із реактивним двигуном. За повідомленнями, Росія вперше застосувала її у січні цього року. Ця модель здатна розвивати швидкість до 600 км/год, нести бойову частину вагою до 90 кг і долати до 1000 км.

Зміни стосуються не лише характеристик польоту. "Герань-4" отримала більш аеродинамічну версію початкового корпусу, тоді як конструкція "Герань-5" уже більше нагадує крилату ракету.

У нових дронах з'явився штучний інтелект

Модернізація торкнулася і систем наведення. Якщо старі "Герані" мали відносно прості системи управління, то новіші версії, за даними FT, оснащують тепловізійними камерами та системами наведення на основі штучного інтелекту.

Це дозволяє новим версіям дронів бути значно складнішими за перші моделі, які Росія почала виробляти після отримання іранської технологічної основи.