У Венедиктовой отчитались о расследовании Иловайской трагедии

По результатам расследования Иловайской трагедии Офис генерального прокурора привлек у уголовной ответственности 110 человек. В их число входят 68 граждан России, среди которых 21 министр.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что виновных объявлено в розыск.

Кроме того, в суд было направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 россиян, в том числе трое военнослужащих Вооруженных сил России.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранные доказательства совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайская", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура обвинила Россию в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Кроме того, в Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии.