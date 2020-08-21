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Офис генпрокурора назвал причину Иловайской трагедии

Украина, Пятница 21 августа 2020 19:21
Офис генпрокурора назвал причину Иловайской трагедии
Фото: акция памяти украинских защитников (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура заявила о масштабном прямом российском вторжении в Украину

Офис генпрокурора Украины назвал единственный фактор, который привел к гибели более 300 украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Прокуратура считает, что Иловайская трагедия произошла из-за самого масштабного прямого вторжения России.

Об этом говорится в заявлении Офиса генпрокурора к шестой годовщине Иловайской трагедии.

Как установила прокуратура, в период с 24-25 августа украинские силы попали в окружение ВС РФ и пророссийских боевиков. На то время Вооруженные силы России состояли из 3500 человек личного состава, около 60 танков, 320 бронемашин, 60 орудий, 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

После этого, 26-28 августа, между украинской и российской сторонами начались переговоры о предоставлении безопасных коридоров для выхода украинских военных из окружения. Однако 29 августа 2014 года Генштаб РФ дал приказ расстрелять из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода из окружения.

Критическое соотношение военных сил Украины с подразделениями ВС РФ и пророссийских боевиков и привели к масштабным потерям с украинской стороны. В ходе боевых действий 366 украинских военных погибли, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен.

Напомним, в декабре 2019 года Генеральная прокуратура обвинила Российскую Федерацию в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

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