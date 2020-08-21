ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

У Венедиктовой отчитались о расследовании Иловайской трагедии

Киев, Пятница 21 августа 2020 19:32
У Венедиктовой отчитались о расследовании Иловайской трагедии
Фото: акция памяти украинских защитников (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

К уголовной ответственности привлекли 110 человек

По результатам расследования Иловайской трагедии Офис генерального прокурора привлек у уголовной ответственности 110 человек. В их число входят 68 граждан России, среди которых 21 министр.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что виновных объявлено в розыск.

Кроме того, в суд было направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 россиян, в том числе трое военнослужащих Вооруженных сил России.

"В Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранные доказательства совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайская", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Генеральная прокуратура обвинила Россию в военных преступлениях во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Кроме того, в Офисе генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ИловайскГПУрасследование
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь