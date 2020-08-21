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У Венедіктової відзвітували про розслідування Іловайскої трагедії

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 19:32
У Венедіктової відзвітували про розслідування Іловайскої трагедії
Фото: акція пам'яті українських захисників (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

До кримінальної відповідальності притягнуто 110 осіб

За результатами розслідування Іловайської трагедії Офіс генерального прокурора притягнув до кримінальної відповідальності 110 осіб. В їх число входять 68 громадян Росії, серед яких 21 міністр.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наголошується, що винних оголошено в розшук.

Крім того, до суду було направлено 48 обвинувальних актів щодо 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, у тому числі 13 росіян, зокрема троє військовослужбовців Збройних сил Росії.

"В Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передана інформація про зібрані докази скоєння військових злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових в районі Іловайська", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні минулого року Генеральна прокуратура звинуватила Росію у військових злочинах під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.

Крім того, в Офісі генпрокурора назвали причину Іловайської трагедії.

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