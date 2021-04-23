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Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений нардепам

Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала пять подозрений народным депутатам. Институт снятия неприкосновенности работает.

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Она напомнила, что была председателем комитета, когда снимали неприкосновенность.

"У нас одно дело в отношении народного депутата в суде, два депутата на 290-х, остальные - мы ждем досудебного расследования. Первое подозрение, подписанное мной - подозрение народному депутату Киве. Затем был народный депутат Юрченко, после этого был кнопкодав. И последним был человек, который не заплатил примерно 70 млн гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а просто, как физическое лицо", - заявила генпрокурор.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук.

Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

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Новости Украины подозрениеГенпрокурор
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