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Венедіктова заявила, що підписала п'ять підозр нардепам

Автор: Артур Родивилов

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр народним депутатам. Інститут зняття недоторканності працює.

Про це вона повідомила в ефірі передачі " Право на владу".

Вона нагадала, що була головою комітету, коли знімали недоторканність.

"У нас одна справа щодо народного депутата в суді, два депутати на 290-х, решта - ми чекаємо досудового розслідування. Перша підозра, підписана мною - підозра народному депутату Киві. Потім був народний депутат Юрченко, після цього був кнопкодав. І останньою була людина, яка не заплатила приблизно 70 млн гривень податку за те, що продавала квартири не як ПП, а просто, як фізична особа", - заявила генпрокурор.

Нагадаємо, офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.

Вони підозрюються в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

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Новини України подозрениеГенпрокурор
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