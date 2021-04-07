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Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 12:15
Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка Фото: Ирина Венедиктова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату главы ОАСК Павла Вовка - Юрию. Его вместе с сообщником задержали сегодня на взятке судьям Окружного административного суда.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

У одного из адвокатов, который является братом главы ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты значительные суммы денежных средств:

  • 80 тысяч долларов (часть неправомерной выгоды),
  • 3 миллиона 700 тысяч долларов США,
  • 840 тысяч евро,
  • 20 тысяч фунтов стерлингов,
  • 230 тысяч гривен.

"Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они оказывали, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я вполне согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых", - написала Венедиктова.

Напомним, НАБУ четыре часа проводило обыски в Окружном админсуде в деле родственника Вовка. Это произошло вчера.

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